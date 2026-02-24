Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Randalierer vor Verbrauchermarkt - Polizist schwer verletzt

Am Montag, den 23.02.2026, wurden der Polizei in Vechta gegen 20:10 Uhr drei stark alkoholisierte Personen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Münsterstraße gemeldet. Demnach hätten die drei Männer Passanten belästigt und in der Öffentlichkeit uriniert. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, reagierte einer der Männer, ein 32-jähriger Vechtaer, auf Ansprache direkt aggressiv. Im weiteren Verlauf setzte er sich aber zu seinen beiden Begleitern auf den Boden. Als sich ein 31-jähriger Polizeibeamter zwecks Sachverhaltsaufnahme erneut dem Vechtaer näherte, trat dieser plötzlich gegen den Oberschenkel des Beamten. Es folgte ein weiterer körperlicher Angriff, den der Beamte und eine 26-jährige Polizeibeamten zu unterbinden versuchten. Mittels einfacher körperlicher Gewalt konnte der Angriff zunächst nicht unterbunden werden, sodass durch die Polizeibeamten Pfefferspray und der teleskopierbare Schlagstock eingesetzt wurden. Auch diese Hilfsmittel zeigten keine Wirkung. Erst mit dem Erscheinen einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte der Aggressor zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert werden. Ein Begleiter des Vechtaers flüchtete während der Auseinandersetzung vom Parkplatz. Ein weiterer Begleiter (38 Jahre, aus Vechta) verblieb vor Ort, wurde aufgrund des starken Alkoholeinflusses in Gewahrsam genommen.

Der 31-jährige Polizeibeamte wurde bei der Auseinandersetzung schwer an der Hand verletzt und musste einem umliegenden Krankenhaus zugeführt werden. Die weiteren Einsatzkräfte blieben unverletzt. Auch der 32-jährige Beschuldigte wurde aufgrund des Pfefferspray-Einsatzes einem Krankenhaus zugeführt. Hier wurde ihm nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen. Nach kurzer Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen, wurde danach jedoch dem Gewahrsam zugeführt. Gegen den 32-jährigen Vechtaer wurde ein Verfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Vechta - Hauseingangstür beschädigt

Am Montag, den 23.02.2026, beschädigte ein unbekannter Täter gegen 13:30 Uhr die Eingangstür einer Wohnung in der Mathildenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 23.02.2026, befuhr eine unbekannte PKW-Führerin die Brägelmannstraße in Fahrtrichtung Münsterstraße. Aufgrund der Vorfahrtsmissachtung einer 33-jährigen Fahrradfahrerin aus Vechta kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW. Die PKW-Führerin erkundigte sich im Nachgang nach dem Gesundheitszustand der Fahrradfahrerin, verließ daraufhin jedoch ohne Angaben von Personalien die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell