Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Suche nach den zwei vermissten Kindern wird fortgesetzt Die seit Montag, 23. Februar 2026, 9- und 10-jährigen Jungen aus Barßel gelten nach wie vor als vermisst. Der 9-Jährige Amir Rezayi und sein 10 Jahre alter Cousin, Nawid Rezayi, beide wohnhaft in einer Wohngruppe in Barßel, brachen am Montag von der Hauptstraße aus gegen 16:30 Uhr zum ca. einen Kilometer entfernten Fußballtraining zu einer Sporthalle auf. Dort sind die beiden ...

