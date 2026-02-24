PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Schulcontainer beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 20.02.2026 (15:00 Uhr) bis Montag, den 23.02.2026 (07:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter mit Steinen mehrere Fenster eines Containers an der Schulstraße, der als provisorischer Klassenraum genutzt wird. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:21

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Diebstahl von Firmengelände Am Samstag, den 21.02.2026, öffneten unbekannte Täter gegen 23:50 Uhr gewaltsam das Eingangstor einer Firma an der Europa-Allee im Eco-Park auf und fuhren ersten Ermittlungen nach mit einem Transporter vor eine Halle. Das Tor der Halle wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Hieraus entwendeten die Täter ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:09

    POL-CLP: Einzelmeldung

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Suche nach den zwei vermissten Kindern wird fortgesetzt Die seit Montag, 23. Februar 2026, 9- und 10-jährigen Jungen aus Barßel gelten nach wie vor als vermisst. Der 9-Jährige Amir Rezayi und sein 10 Jahre alter Cousin, Nawid Rezayi, beide wohnhaft in einer Wohngruppe in Barßel, brachen am Montag von der Hauptstraße aus gegen 16:30 Uhr zum ca. einen Kilometer entfernten Fußballtraining zu einer Sporthalle auf. Dort sind die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren