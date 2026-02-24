Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Friesoythe - Schulcontainer beschädigt
In der Zeit von Freitag, den 20.02.2026 (15:00 Uhr) bis Montag, den 23.02.2026 (07:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter mit Steinen mehrere Fenster eines Containers an der Schulstraße, der als provisorischer Klassenraum genutzt wird. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.
