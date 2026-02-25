POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Montag, den 23.02.2026 (16:45 Uhr) bis Dienstag, den 24.02.2026 (07:45 Uhr) begaben sich unbekannte Täter in das erste Obergeschoss einer Baustelle an der Löninger Straße und entwendeten aus einem dortigen Baucontainer diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 24.02.2026, in der Zeit von 07:30 bis 10:05 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Heukamp-Straße. Betroffen waren ein Skoda Fabia und ein Ssangyong Rexton. Danach verließ er die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Essen (Oldb) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, den 24.02.2026, kam es gegen 16:26 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bartmannsholter Straße in Essen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 72-jähriger PKW-Führer aus Cappeln die Bartmannsholter Straße in Fahrtrichtung Calhorn. Im Verlauf beabsichtigte er nach links in die Warnstedter Straße abzubiegen. Hierbei übersah er das Fahrzeug eines entgegenkommenden 70-jährigen Mannes aus Lastrup, welcher in Fahrtrichtung Bartmannsholte unterwegs war. Im Rahmen des Frontalzusammenstoßes wurde beide PKWs gegen einen PKW einer 45-jährigen Cappelnerin geschleudert, die die Warnstedter Straße in Fahrtrichtung Bartmannsholter Straße befuhr. Der 70-jährige Lastruper wurde bei dem Unfall schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Löningen - Fahrrad per Daumengas beschleunigt - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, den 24.02.2026, wurde wiederholt ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus Löningen gegen 17:50 Uhr an der Löninger Straße aus dem Verkehr gezogen. Bei der Verkehrskontrolle wurde ersichtlich, dass dieser sein Fahrrad mittels Daumengas beschleunigte, ohne eine Pedalwirkung erzielen zu müssen. Insofern führte der nunmehr Beschuldigte ein elektrisch betriebenes, selbstfahrendes Fahrzeug, welches einer Pflichtversicherung bedarf. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel - Fußgängerin übersehen

Am Dienstag, den 24.02.2026, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Garrel gegen 20:20 Uhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Nikolausdorf und beabsichtigte nach links in die Böseler Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine die Einmündung kreuzende Fußgängerin (37 Jahre, Garrel). Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt.

