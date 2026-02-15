Polizei Köln

POL-K: 260215-1-K Drogenlager beschlagnahmt - Festnahmen in Neubrück und Niehl

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Nach einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt am Samstagabend (14. Februar) in Neubrück haben Polizisten zwei mutmaßliche Dealer (31, 51) vorläufig festgenommen und größere Mengen Drogen sowie Waffen sichergestellt.

Gegen 18 Uhr befreiten Beamte nach einem Hinweis eine Frau aus einer Wohnung am Europaring, in der sie von ihrem Lebensgefährten (31) festgehalten worden war. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort fanden die Polizisten rund 50 Gramm Kokain und ein griffbereites Messer.

Weitere Ermittlungen führten die Beamten noch in der Nacht zu einer Wohnung in Köln-Niehl. Dort trafen sie auf einen 51-Jährigen und beschlagnahmten bei ihm rund 2,5 kg Cannabis, 500g Kokain sowie Amphetamine. Neben den Drogen fanden die Ermittler Schlagringe, Messer und einer PTB-Waffe, mutmaßliches Dealgeld sowie ein gestohlenes E-Bike.

Die Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung, Drogenhandels und Hehlerei dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell