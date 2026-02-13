Polizei Köln

POL-K: 260213-1-K Kostümierter Fußgänger in Kölner Innenstadt von Taxi erfasst und schwer verletzt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Ein kostümierter Fußgänger (40) ist am Donnerstagabend (12. Februar) in der Kölner Innenstadt von einem Taxi (Fahrer: 61, Fahrgäste: 52, 57) erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei Köln sucht nach weiteren Zeugen.

Nach jetzigem Stand hatte der als Batman verkleidete Mann um kurz vor 20.30 Uhr die Straße in Höhe der Kölner Oper am Offenbachplatz in Richtung Glockengasse überquert. Auf dem letzten von sechs Fahrstreifen wurde der Köln-Besucher aus dem Oberbergischen Kreis von dem Taxi frontal erfasst. Laut Zeugen soll der 40-Jährige trotz Rotlicht anzeigender Fußgängerampel über die Fahrbahn gelaufen sein.

Andere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe, bis Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Der 40-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden und wird weiterhin intensivmedizinisch versorgt.

Zeitgleich sicherte das Verkehrsunfallaufnahmeteam die Spuren an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte stellten das beteiligte Taxi zur Beweissicherung sicher.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden dringend gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell