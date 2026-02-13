Polizei Köln

POL-K: 260213-2-K Frau erpresst und in einem Hotelzimmer festgehalten - Spezialeinheiten nehmen fünf mutmaßliche Tatbeteiligte vorläufig fest

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (13. Februar) haben Spezialeinheiten der Polizei in einer Wohnung im Stadtteil Volkhoven/Weiler einen mutmaßlichen Erpresser (28) sowie vier weitere beteiligte Männer (30, 32, 35, 39) vorläufig festgenommen. Verletzt wurde bei dem Zugriff niemand.

Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, am Montag (9. Februar) eine Frau (25) über mehrere Stunden gegen ihren Willen in einem Hotel festgehalten zu haben, um von ihr einen fünfstelligen Geldbetrag zu erpressen. Unter einem Vorwand gelang es der Frau jedoch sich zu befreien und das Hotel zu verlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 28-Jährige die Geldforderung weiter aufrechterhalten haben. Dabei soll er die 25-Jährige gemeinsam mit den vier weiteren Beteiligten mit Schusswaffen und Messern bedroht und eingeschüchtert haben.

Intensive Ermittlungen führten die Einsatzkräfte der Kriminalpolizei zu einer Wohnung im Kölner Norden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Kriminalbeamten zwei Langwaffen, drei Bajonette und Munition sicher. Zudem fanden sie Betäubungsmittel und mehrere Mobiltelefone. Da gegen den 28-Jährigen bereits ein Haftbefehl aus dem Kreis Kleve vorgelegen hatte, soll er heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Tatbeteiligungen dauern weiter an. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell