Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schlangenlinienfahrt endet mit Strafverfahren

Hameln (ots)

Am Samstagabend (14.02.2026), gegen 19:27 Uhr, meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw, der auf der B 217 sowie in der Hamelner Innenstadt Schlangenlinien fuhr und wiederholt in den Gegenverkehr geriet.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Dabei ergaben sich deutliche Hinweise auf eine alkoholbedingte Beeinflussung des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.

Dem 51-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich bei den Hinweisgebern für ihre Aufmerksamkeit und ihr verantwortungsbewusstes Verhalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell