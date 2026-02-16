PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schlangenlinienfahrt endet mit Strafverfahren

Hameln (ots)

Am Samstagabend (14.02.2026), gegen 19:27 Uhr, meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw, der auf der B 217 sowie in der Hamelner Innenstadt Schlangenlinien fuhr und wiederholt in den Gegenverkehr geriet.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Dabei ergaben sich deutliche Hinweise auf eine alkoholbedingte Beeinflussung des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.

Dem 51-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich bei den Hinweisgebern für ihre Aufmerksamkeit und ihr verantwortungsbewusstes Verhalten.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren