Lohne - Abfall widerrechtlich entsorgt

Bereits am Freitag, den 20.02.2026, bemerkte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin im Bereich der Dinklager Straße, wie zwei Personen Abfall in einem Gebüsch entsorgten und verständigte daraufhin die Polizei. Es konnten eine 48-jährige Frau aus Lohne und ein 53-jähriger Mann aus Lohne angetroffen und kontrolliert werden. Sie wurden aufgefordert, den Abfall - eine defekter Kaffeevollautomat samt Kartonage - ordnungsgemäß zu entsorgen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz wurde eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Bereits in der Zeit von Samstag, den 21.02.2026 (20:00 Uhr) bis Sonntag, den 22.02.2026 (07:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Fußgängerampel an der Langweger Straße in Lohne. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit schwer verletztem S-Pedelec-Fahrer

Am Dienstag, den 24.02.2026, befuhr ein 42-jähriger PKW-Führer aus Lohne den Bergweg und beabsichtigte gegen 17:00 Uhr in die Landwehrstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 48-jährigen S-Pedelec-Fahrer aus Damme, der einen im Kreuzungsbereich wartenden PKW rechtsseitig überholte. Infolge des Zusammenstoßes wurde der S-Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Zudem wurde festgestellt, dass das S-Pedelec über keinen notwendigen Versicherungsschutz verfügte und der 48-jährige Dammer keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 24.02.2026, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Hinnenkamp in Fahrtrichtung Damme. Im Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte neben der Berme auch einen Leitpfosten. Der Verursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

