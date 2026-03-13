Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Kupferkabel von Baustelle gestohlen (0062857/2026)

Greiz (ots)

Weida. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 11.03.2026, 16:30 Uhr bis zum 12.03.2026, 07:00 Uhr auf ein Baustellengelände in der Straße "In den Nonnenfeldern" ein. In der Folge schnitten die Täter mehrere Kupferkabel ab und entwendeten diese. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei zu melden. (SR)

