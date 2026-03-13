PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Kupferkabel von Baustelle gestohlen (0062857/2026)

Greiz (ots)

Weida. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 11.03.2026, 16:30 Uhr bis zum 12.03.2026, 07:00 Uhr auf ein Baustellengelände in der Straße "In den Nonnenfeldern" ein. In der Folge schnitten die Täter mehrere Kupferkabel ab und entwendeten diese. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 07:11

    LPI-G: (GRZ) Widerstand gegen Polizeibeamte (0063714/2026)

    Greiz (ots) - Bad Köstritz. Am Donnerstagabend (12.03.2026) gegen 20:40 Uhr wollten Polizeibeamte in der Goethestraße eine Radfahrerin kontrollieren. Die 38-jährige Frau versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete in einen Hausflur. Als die Beamten ihr folgten, schlug sie einem Polizisten gegen den Oberkörper und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach. Der Widerstand konnte durch die Beamten beendet ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 07:11

    LPI-G: (G) Jugendliche bei Auseinandersetzung verletzt (0063632/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Donnerstagnachmittag (12.03.2026) kam es gegen 16:55 Uhr in der Heinrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Mann packte einen Jugendlichen am Arm und schubste ihn. Der 16-jährige Geschädigte erlitt hierbei leichte Schmerzen. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Anschließend flüchtete der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren