Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand gegen Polizeibeamte

Gera (ots)

Nachdem eine 32-jährige Besucherin einer Tanzveranstaltung in Gera unvermittelt die anwesenden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes anging und kratzte, wurde diese durch eine Mitarbeiterin nach draußen geleitet. Im Ausgangsbereich trat die Frau dann plötzlich gegen den Brustkorn der Securitymitarbeiterin, was durch inzwischen anwesende Polizeibeamte wahrgenommen wurde. Bei der folgenden Übernahme wehrte sich die Frau massiv, tritt und kratzte weiter um sich, so dass auch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Die deutlich alkoholisierte Frau wurde folgend an den Rettungsdienst übergeben. Im Klinikum Gera begann die Frau kurz darauf erneut, so aggressiv zu werden, dass wiederholt Polizeibeamte eingesetzt wurden. Bei der folgenden Unterstützung im Klinikum spuckte die Frau um sich und biss einen Polizeibeamten in die Hand.

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