POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Saarbrücken (ots)

Am Samstagabend, 30. August 2025, kam es gegen 21:47 Uhr auf dem Südring in Saarbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Fußgängerin aus Wadgassen schwer verletzt wurde.

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Merchweiler befuhr mit seinem Ford Fiesta den Südring in Fahrtrichtung Metzer Straße. In Höhe des Parkplatzgeländes der Firma ZF querte die Fußgängerin die Fahrbahn an einer schlecht beleuchteten Stelle und in dunkler Kleidung. Nach bisherigen Erkenntnissen bewegte sie sich aus Sicht des Fahrers von links nach rechts über die Straße.

Der Fahrer erkannte die Fußgängerin zu spät, versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern. Die junge Frau wurde über die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen.

Zur Unfallaufnahme wurde der Südring vollständig gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei führte Zeugenbefragungen durch und bittet weitere mögliche Zeugen, sich zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Karcherstraße 5
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

