PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf: Bedrohung mit Messer in der Europaallee am Parkhaus P16 in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 29.08.2025 gegen 19:12 Uhr kam es im Bereich des gelben Parkhauses P16 hinter dem Hauptbahnhof Saarbrücken (Europaallee 16, 66113 Saarbrücken) zu einem Vorfall, bei dem mehrere junge Personen in eine lautstarke Auseinandersetzung verwickelt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen stritten sich etwa 6-7 Jugendliche vor dem Parkhaus, während im oberen Geschoss offenbar eine Party mit lauter Musik stattfand. Ein namentlich bekannter Tatverdächtiger soll dabei ein feststehendes Messer (Klingenlänge ca. 17,5 cm) in der Hand gehalten und eine bislang unbekannte Person mit den Worten "Komm doch, komm doch!" bedroht haben. Anschließend begaben sich alle Beteiligten wieder ins Parkhaus. Der später vor Ort angetroffene Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 16-19 Jahre alt, oranges Oberteil, dunkle Hose, schwarze Nike-Cap. Gesucht werden insbesondere die bedrohte Person (Geschädigter), die sich zur Tatzeit vor dem Parkhaus befand und weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Geschädigten geben können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Karcherstraße 5
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 16:06

    POL-SBR-STADT: Saarbrücker nach Messerattacke in der JVA

    Saarbrücken (ots) - Am 26.08.2025 kam es in der Trierer Straße in Saarbrücken zu einem Diebstahl von zwei Paketen. Im Nachgang verletzte der Täter einen Zeugen mit einem Messer im Bauchbereich. Der 41 jährige Deutsche aus Saarbrücken wurde anschließend vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei führten nun dazu, dass seitens der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Haftbefehl beantragt wurde. Am ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 15:32

    POL-SBR-STADT: Mann greift nach Diebstahl Passanten mit Messer an

    Saarbrücken (ots) - Am heutigen Dienstag ging gegen 12:25 Uhr bei der Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken ein Notruf ein, wonach eine männliche Person in der Trier Straße in Saarbrücken, zwei Pakete aus einem Hausflur entwendete. Der Täter wurde von einem Zeugen auf die Tat angesprochen und flüchtete anschließend mit dem Diebesgut in Richtung Hafenstraße. Zwei weitere Zeugen die sich in ihrem Fahrzeug in ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:42

    POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Saarbahn

    POL-SBR-STADT (ots) - Am Mittwoch, den 20.08.2025, ereignete sich gegen 12:20 Uhr in der Mainzer Straße/ Einmündung Zur Ostspange in Saarbrücken ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 41jähriger Mann aus Saarbrücken hatte mit seinem Fahrrad mit Anhänger (leer) den Radweg der Mainzer Straße in Fahrtrichtung Zur Ostspange befahren. Zeitgleich verlangsamte eine aus Richtung Brebach fahrende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren