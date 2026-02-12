PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Geldbörse entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 11.02.2026, 16.25 Uhr;

Eine Taschendiebin entwendete am Mittwoch in Heek eine Geldbörse. Eine Kundin eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße bemerkte den Verlust im Kassenbereich. Die Geschädigte hielt sich gegen 16.25 Uhr im Geschäft auf, als sich ihr eine weibliche unbekannte Frau in den Weg stellte und ihr dabei vermutlich das Portemonnaie aus der Tasche zog. Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 25 - 30 Jahre alt, auffallend stark geschminkt und zur Tatzeit dunkel bekleidet. Sie sprach Deutsch mit starkem Akzent. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

