LPI-G: Geringe Menge Drogen gefunden
Altenburger Land (ots)
Altenburg: Am 15.03.2026 stellten Beamte der PI Altenburger Land gegen 01:00 Uhr in der Wettinerstraße bei einer Personenkontrolle eines 26-jährigen Mannes eine geringe Menge Kokain fest. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.
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