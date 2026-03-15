LPI-G: Geringe Menge Drogen gefunden

Altenburger Land (ots) - Treben: Am 14.03.2026 ereignete sich gegen 14:40 Uhr auf der B 93 kurz vor der Ortslage Treben ein Verkehrsunfall. Als ein unbeteiligter Fahrzeugführer die Absicht hatte nach links in ein Grundstück abzubiegen, musste er zunächst verkehrsbedingt warten. In der Folge hielten dahinter eine 39-Jährige mit ihrem VW Polo und ein 42-Jähriger mit einem Mercedes Citan. Der darauffolgende 77-Jährige ...

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