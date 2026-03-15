Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Kirche zum Zug in die Psychiatrie

Weida (ots)

Ein 38-jähriger Mann überwand am 14.03.2026 gegen Mittag die verschlossene Zugangstür der alten Wiedenkirche in Weida und hielt sich unberechtigt im Objekt auf. Dabei wurde er von Anwohnern beobachtet. Die eintreffenden Polizeibeamten begleiteten ihn aus dem Objekt, wobei der Mann dann schon stark alkoholisiert wirkte. Ein Alkoholtest ergab dabei 1,30 Promille. Da nichts beschädigt oder entwendet wurde, konnte die Person nach Platzverweis vor Ort entlassen werden. In der weiteren Folge begab sich der Mann zum Bahnhof Weida um nach Erfurt zu fahren. Er stieg jedoch eine Station weiter in Weida-Mitte schon aus dem Zug. Was den Mann dann dazu brachte die dort geparkten Fahrzeuge zu beschädigen konnte nicht geklärt werden. Durch die bereits eingesetzten Beamten wurde der 38-jährige nun erneut aufgegriffen und in Gewahrsam genommen. Dabei zeigte sich neben der Alkoholisierung auch eine psychische Auffälligkeit. Nach Verbringung zur PI Greiz und der anschließenden ärztlichen Vorstellung wurde der 38-jährige auch auf seinen eigenen Wunsch in das Landesfachklinikum Stadtroda verbracht.

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