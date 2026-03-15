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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach um 2 passiert nichts Gutes

Weida (ots)

Diesen Spruch hätte sich ein 42-jähriger Pole merken sollen, als er am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr in Weida, Geraer Landstraße einer Kontrolle durch die Polizei unterzogen wurde. Der starke Alkoholgeruch des Fahrers war bereits beim Ansprechen durch die kontrollierenden Beamten wahrgenommen worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er zur Entnahme einer Blutprobe ins Klinikum Gera verbracht. Nach Entlassung stellten die Beamten, welche die ursprüngliche Kontrolle durchführten, gegen 04:50 Uhr in Weida, Bahnhofstraße verwundert fest, dass der Mann mit dem gleichen Auto wieder unterwegs war und an ihnen vorbeifuhr. Nach kurzer Nachfahrt wurde der Fahrer erneut gestoppt. Die Fahrtauglichkeit war auch hier nicht mehr gegeben, der Mann hatte nun auch keine gültige Fahrerlaubnis mehr und der Alkoholwert war erneut zu hoch. Eine weitere Blutentnahme im Krankenhaus Greiz erfolgte und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf den Fahrer warten nun mehrere Strafverfahren, Führerscheinentzug und sicher eine längere Zeit zu Fuß. -FS-

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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