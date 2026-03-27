Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Verkehrsunfälle - Einbrüche

Aalen (ots)

Waiblingen-Hegnach: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagnachmittag geriet im Bereich Hauptstraße / Haldenäcker Unrat aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Hegnach, die mit neun Einsatzkräften vor Ort kam, war der Brand bereits gelöscht. Sachschaden entstand beim Brand nicht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Korb: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr in der Winnender Straße auf dem Parkplatz der Sparkasse einen geparkten Peugeot und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Einbruch

Zwischen Montag und Donnerstag brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Degenhofer Straße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Gitarre vom Hersteller Taylor und eine Harmonika der Marke Bel Tuna im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Von der Straße abgekommen

Eine 37 Jahre alte Fiat-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr die Göppinger Straße und kam hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, wo sie mit einem Straßenschild kollidierte. Die sechsjährige Mitfahrerin im Pkw zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Vortest auf Betäubungsmittel bei der 37-Jährigen verlief positiv, weshalb sie neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben musste.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Sonntagnachmittag und Donnerstagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Gartenstraße einen geparkten Volvo und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Volvo wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Einbruch in Gaststätte

Ein bisher unbekannter Dieb brach am Freitag gegen 4:30 Uhr in eine Gaststätte in der Gotthilf-Bayh-Straße ein. In der Gaststätte brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete aus diesen mehrere tausend Euro Bargeld, anschließend flüchtete er. Beim Einbrecher handelt es sich um einen ca. 180 cm großen Mann, der zur Tatzeit einen hellen Kapuzenpullover, blaue Jeans, dunkelblaue Sneaker mit weißer Umrandung und weiße Handschuhe trug. Zudem führte er eine Taschenlampe mit sich. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag fuhr gegen 10:30 Uhr ein 82 Jahre alter Ford-Fahrer vom Lindenplatz in die Oberbrüdender Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 65-jährigen VW-Fahrers. Es entstand rund 3000 Euro Sachschaden.

Spiegelberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 32-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 20 Uhr die L1117. Zwischen Nassach und Bernhalden musste er eigenen Angaben zufolge einem Reh ausweichen, kam hierdurch von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gabionenwand. Es entstand rund 15.000 Euro Schaden, der VW musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 32-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er händigte den Polizisten einen Führerschein aus, bei dem es sich dem ersten Anschein nach um eine Fälschung handelt. Es wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

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