Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Böbingen: Frontalzusammenstoß

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr eine 54-jährige Hyundai-Fahrerin die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Aufgrund tiefstehender Sonne kam die Frau nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 46-Jährigen Opel-Fahrerin. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenkerinnen und ein 4-jähriges Kind im Opel leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Fahrbahn ist aktuell noch gesperrt.

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