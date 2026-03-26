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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte am Mittwoch zwischen 8:20 Uhr und 17:30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Aalener Straße geparkten BMW. Anhand der Lackabtragungen an dem BMW ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Pkw des Verursachers um ein weißes Fahrzeug handelt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Cafe Bar

Zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher über einen Hintereingang Zutritt zu einer Cafe Bar am Kalten Markt. Im Innern brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Gschwend: Von der Fahrbahn abgekommen und anschließend geflüchtet

Ein unbekannter Fahrer eines Fiats mit Teilkennzeichen RÜD- befuhr am Donnerstag gegen 3:25 Uhr die B298 von Spraitbach nach Gschwend. Hierbei geriet er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr in der Folge einen Leitpfosten und kam an einem Baumstumpf zum Stehen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der verunfallte PKW konnte kurz darauf ohne Insassen und ohne Kennzeichen festgestellt werden. Zeugenaussagen zufolge saßen in dem Fahrzeug eine Frau und ein Mann im Alter von etwa 30 Jahren. Der Mann war etwa 180 groß und hatte einen Bart. Die Frau trug schulterlanges dunkles Haar. Hinweise zu dem Unfall sowie zu den Insassen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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