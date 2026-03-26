Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Einbruch, Frau überfallen

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße ein geparkter Fiat von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden am Fiat wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Am Mittwoch, zwischen 06 Uhr und 12 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in der Waiblinger Straße auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Sodann wurde offenbar gezielt das Wohnzimmer aufgesucht und dieses nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Unbekannten entwendeten Bargeld eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Backnang: Frau überfallen

Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr war eine 21-jährige Frau im Dresdener Ring unterwegs, als sie plötzlich von drei maskierten Tätern umringt wurde, die versuchten ihr die mitgeführte Stofftasche zu entreißen. Die junge Frau wehrte sich und stürzte daraufhin zu Boden. Die drei Männer konnten ihr sodann die orangene Stofftasche entwenden und flüchteten. Die 21-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

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