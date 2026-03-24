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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unbekannter Autofahrer beschießt anderen mit Reizstoff
Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

24.03.2026 | Kreis Stormarn | 21.03.2026 - Ahrensburg

In der Nacht von Freitag zu Samstag soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern in Ahrensburg gekommen sein, bei welcher einer der beiden Männer Reizstoff gegen den anderen eingesetzt habe. Der unbekannte Tatverdächtige flüchtete und die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Am 21.03.2026 gegen 01:30 Uhr soll es in der Hamburger Straße in Ahrensburg auf Höhe der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Der derzeit noch unbekannte Tatverdächtige soll mit einem weißen Cabrio der Marke Mercedes links neben einem 27-jährigen Mann aus dem Kreis Stormarn gehalten haben. Als beide die Scheiben heruntergelassen hatten, soll der Unbekannte den anderen Autofahrer plötzlich mit einer reizstoffverdächtigen Substanz beschossen haben. Anschließend soll er in den Wulfsdorfer Weg eingebogen und unerkannt entkommen sein. Der flüchtige Tatverdächtige konnte folgendermaßen beschrieben werden: Es soll sich um einen Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren mit heller Haut und dunklem, schulterlangen Haar gehandelt haben. Die Beifahrerin des Tatverdächtigen sei ebenfalls circa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und habe eine dunkle Hautfarbe.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun mögliche Zeugen. Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen oder seine Beifahrerin beziehungsweise den genannten weißen Mercedes liefern? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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