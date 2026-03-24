Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

24.03.2026 | Kreis Stormarn | 23.03.2026 - Reinbek

Gestern Nachmittag, kam es im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 22.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Reinbeker Sophienstraße. Unbekannte Täter drangen über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Zur Art und Höhe des erlangten Stehlguts können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die während des Tatzeitraumes in der Sophienstraße in Reinbek verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

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