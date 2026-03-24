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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz an einer Geesthachter Schule

Ratzeburg (ots)

24.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.03.2026 - Geesthacht

Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Schulgebäude der Alfred-Nobel-Gemeinschaftsschule in der Straße Neuer Krug in Geesthacht im Einsatz, da es hier zum Versprühen von reizgasähnlichen Stoffen gekommen sein soll.

Mehrere Personen sollen Beschwerden haben und werden versorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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