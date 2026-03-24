Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz an einer Geesthachter Schule

Ratzeburg (ots)

24.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.03.2026 - Geesthacht

Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Schulgebäude der Alfred-Nobel-Gemeinschaftsschule in der Straße Neuer Krug in Geesthacht im Einsatz, da es hier zum Versprühen von reizgasähnlichen Stoffen gekommen sein soll.

Mehrere Personen sollen Beschwerden haben und werden versorgt.

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