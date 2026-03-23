Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Erschreckende Wochenendbilanz: Vier Trunkenheitsfahrten im Herzogtum Lauenburg

Ratzeburg (ots)

23.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 21./22.03.2026

Am vergangenen Wochenende soll es im Kreis Herzogtum Lauenburg gleich in vier Fällen zu Fahrten unter Alkoholeinfluss gekommen sein, in zwei davon ereigneten sich sogar Verkehrsunfälle. Ein Verkehrsteilnehmer wurde schwer verletzt.

Samstagabend gegen 18:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Hornbek und Gudow. Ein 51-jähriger Ukrainer aus Berlin befuhr mit einem Ford die A 24 in Fahrtrichtung Berlin auf dem linken Fahrstreifen. Er soll sich von hinten einem 36-jährigen Berliner in einem LKW der Marke VW genähert haben, welcher gerade ein auf dem rechten Fahrstreifen befindliches Fahrzeug überholt habe. Der 36-jährige VW-Fahrer wollte nach Abschluss des Überholvorganges auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Er soll den linken Fahrstreifen noch nicht verlassen haben, als wiederum der Ford-Fahrer schon zum Überholen des VW angesetzt habe. Dabei soll der PKW zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelschutzplanke kollidiert sein. Dabei soll der 51-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, ins Schleudern geraten und mit dem Heck des VW Crafters zusammengeprallt sein. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte den rechten Fahr- sowie Standstreifen, durchbrach den Wildschutzzaun und kam abseits der Fahrbahn im Buschwerk zum Stillstand. Der 51-jährige Ukrainer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten erlangten Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Der 36-jährige Fahrer des Kleinlasters blieb glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Am 22.03.2026 kurz nach Mitternacht stoppte die Polizei einen 35-jährigen Rumänen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin hatte zuvor den Notruf gewählt und die auffällige Fahrweise des VW Golf auf der B207 zwischen Brunstorf und Schwarzenbek gemeldet. Bei der Kontrolle in der Hamburger Straße in Schwarzenbek stellten die Beamten Anhaltspunkte für einen möglichen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt fest und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Mann durch. Dieser ergab ein vorläufiges Ergebnis von 1,70 Promille. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie den Führerschein sicher.

Wenig später gegen 01:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Harnackstraße in Mölln. Eine 40-jährige Deutsche aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg sei hier aus bislang ungeklärter Ursache beim Ausparken mit einer Mauer kollidiert. Wenige hundert Meter vom Unfallort entfernt kam die BMW-Fahrerin im Grambeker Weg zum Stillstand, da ihr PKW aufgrund des Unfallschadens nicht mehr fahrbereit war. Dort traf sie auf Zeugen, welche schließlich die Polizei informierten, da ihnen die ganze Situation merkwürdig vorkam. Die alarmierten Polizeibeamten erlangten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Hinweise auf einen möglichen Alkoholeinfluss bei der BMW-Fahrerin. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,24 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten auch hier eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein der Frau.

Sonntagabend gegen 18:50 Uhr meldete sich erneut eine Zeugin bei der Polizei, da sie bei einem Skoda-Fahrer an einer Tankstelle in Schwarzenbek den Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr hegte. Die sofort herbeigeeilten Einsatzkräfte unterzogen den Fahrer, ein 47-jähriger Kroate, noch auf dem Tankstellengelände in der Hamburger Straße einer Verkehrskontrolle. Auch in diesem Fall führten die Beamten aufgrund von Auffälligkeiten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher ein vorläufiges Ergebnis von 2,45 Promille lieferte. Der Mann durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.

Alle vier Tatverdächtigen müssen sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren für ihr Handeln verantworten.

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