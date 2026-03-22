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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wiege- und Präventionskampagne für Wohnmobile und Wohnwagengespanne im lauenburgischen Elmenhorst und Hammoor

Ratzeburg (ots)

Ratzeburg (ots) Medien-Information

22.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.03.2026 - Elmenhorst
22.03.2026 | Kreis Storman  - 22.03.2026 - Hammoor

Am 22.03.2026 luden die Polizei- Autobahn- und Bezirksreviere Ratzeburg und Bad Oldesloe zur Präventionskampagne für die kommende Camping - Saison ein.

Erstmalig wurde an zwei Standorten gleichzeitig, in der Zeit von 11:00 bis 16 Uhr, allen Camping - Freunden angeboten, ihre Fahrzeuge und Anhänger kostenlos wiegen zu lassen.

Sowohl im lauenburgischen Elmenhorst als auch in Hammoor wurden die Verkehrsteilnehmer in Zusammenarbeit mit zwei Präventionsbeamten der Polizeidirektion Ratzeburg zum Thema Gewichtsverteilungen, Ladungssicherung und Fahrzeugtechnik beraten.

Ziel dieser Kampagne war es, die tatsächlichen Gewichte der Fahrzeuge / Anhänger festzustellen, Gewichtsverteilungen zu veranschaulichen und Defizite bei der Ladungssicherung aufzudecken.

Überladung und falsche Beladung der Fahrzeuge führen häufig zu schlechterem Fahrverhalten und somit zu Gefahren und Unfällen im Straßenverkehr.

Insgesamt folgten 111 Wohnmobile / Wohnwagen der Einladung. Alle Interessierten starten nach fachkundiger Beratung mit neuen Erkenntnissen und Verbesserungsvorschlägen in die neue Campingsaison.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Frank Gauglitz
Telefon: 04156/29545
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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