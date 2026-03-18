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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Grillhütte des SC Harsum

Hildesheim (ots)

Harsum (tko) In der Zeit von Dienstag, 17.03.2026, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 18.03.2026, 17.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Grillhütte des SC Harsum in der Förster Straße. Die unbekannten Täter drangen durch eine Tür in die Grillhütte ein. An der Tür entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro, entwendet wurde aus der Hütte nach ersten Ermittlungen nichts. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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