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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Mülleimers in einer Hildesheimer Schule

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (wnr) - Bei einem Brand eines Mülleimers in einer Hildesheimer Schule wurden zur Mittagszeit zwei Personen verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen zwei Schüler während des laufenden Schulbetriebs Rauch wahr, welcher sich von einer Toilette im Untergeschoss kommend ausbreitete.

Im weiteren Verlauf konnte durch Mitarbeiter der Schule festgestellt werden, dass ein Mülleimer in dieser Toilette in Brand stand. Bei den Löschversuchen wurden ein Mitarbeiter der Schule sowie ein Schüler aufgrund von Rauchgasintoxikationen verletzt. Beide wurden anschließend umliegenden Krankenhäusern zur weiteren medizinischen Behandlung zugeführt.

Durch die hinzugerufene Berufsfeuerwehr der Stadt Hildesheim wurde der Brand vollständig gelöscht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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