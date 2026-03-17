Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl in Wesseln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WESSELN (lud)

Zwischen dem 16.03.2026, 23:00 Uhr, und dem 17.03.2026, 06:30 Uhr, kam es in der Büntestraße in 31162 Bad Salzdetfurth OT Wesseln zu einem Fahrraddiebstahl.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der geschädigte Eigentümer sein ungesichertes Fahrrad über den Tatzeitraum in einer unverschlossenen Scheune auf seinem Grundstück abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde das Fahrrad nun entwendet.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silbernes Trekkingrad.

Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

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