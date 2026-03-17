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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrolle vor Garmissener Kindergarten

POL-HI: Geschwindigkeitskontrolle vor Garmissener Kindergarten
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Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / GARMISSEN (erb). Am Vormittag des 17. März 2026 führte die Polizei Bad Salzdetfurth eine stationäre Verkehrskontrolle in der Ritterstraße in 31174 Schellerten, Ortsteil Garmissen, durch.

Im Bereich der Kontrollstelle gilt aufgrund eines angrenzenden Kindergartens tagsüber eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

In der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr stellten die eingesetzten Polizeibeamten insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße fest. Der höchste gemessene Wert betrug nach Abzug der Messtoleranz 45 km/h.

Alle kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigten sich einsichtig und verständnisvoll. Die fälligen Verwarngelder wurden vor Ort beglichen.

Die Polizei Bad Salzdetfurth wird auch künftig vergleichbare Kontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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