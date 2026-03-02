Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falsche Polizeibeamte rufen wieder vermehrt an

Mühlhausen (ots)

Am Sonntag kam es in Mühlhausen zu vermehrten betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Die unbekannten Täter gaben sich oftmals als ein Herr "Ackermann" von der örtlichen Polizei aus und teilten gegenüber den geschädigten Anrufern mit, dass derzeit eine Vielzahl von Einbrüchen in der Nachbarschaft stattfinden würden. Zumeist war hier auch die Rede von sogenannten Diebesbanden, welche ihr Unwesen treiben würden und somit durch eine Einbruchsserie aufgefallen waren. In der weiteren Folge wurden die Anrufer durch den angeblichen Polizisten nach Wertgegenständen ausgefragt.

Derzeit reagierten alle geschädigten Anrufer geistesgegenwärtig, informierten die Polizei und gingen nicht auf den Betrüger ein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor der Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein und geben sie keine vertraulichen Informationen leichtfertig weiter. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Die örtliche Polizei steht Ihnen bei Fragen und Zweifeln jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

