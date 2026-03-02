PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb wird gestört und flüchtet ohne Beute

Großfurra (ots)

Ein unbekannter Täter öffnete am Montagmorgen in der Zeit von 2.15 Uhr bis 5 Uhr gewaltsam die Tür eines Baucontainers in der Fabrikstraße. Im Inneren angelangt, brach der Einbrecher gewaltsam eine Zwischentür auf und nahm im weiteren Verlauf einen Bierkasten sowie eine Kabeltrommel an sich. Als der Dieb seine Beute nach draußen brachte, wurde er durch einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gestört. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß und blieb unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter oder das Tatgeschehen geben können. Wer Angaben diesbezüglich machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0052252

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

