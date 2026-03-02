PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Kurve abgekommen und gegen Baum geprallt

Bernterode (b. HIG) (ots)

Auf der Landstraße 2022 kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Den Erkenntnissen zu Folge befuhr der Fahrer eines VW die besagte Landstraße aus Bernterode kommend in Richtung Kalteneber. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer dann nach eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte folglich mit einem Baum. Durch die Wucht der Kollision lösten die Airbags des Autos aus. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste in nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Landstraße für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:49

    LPI-NDH: Einbruch in Kindergarten vereitelt

    Nordhausen (ots) - Am Sonntagabend drangen drei maskierte Täter auf das Gelände einer Kindertagesstätte in der Schumannstraße ein. Zunächst überstiegen die Einbrecher die Umzäunung und machten sich im weiteren Verlauf an einem Schuppen zu schaffen. Hierbei wurden sie durch einen mutigen Zeugen angesprochen, sodass die Unbekannten von ihrer Tat abließen und in Richtung Staufenbergstraße flüchteten. Durch ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 14:04

    LPI-NDH: Täter auf Einbruchstour - am hellerlichten Tage

    Nordhausen (ots) - Am Samstag, den 28.02.2026, wählten um 16:04 Uhr Nordhäuser Bürger den Notruf, man habe gerade einen Einbrecher auf frischer Tat festgestellt. Gegen 15:30 Uhr hatte die Überwachungstechnik am Hofberg zum Gartenhaus des 53jährigen Mitteilers ausgelöst. Als man vor Ort fuhr, stellte man den Mann auf dem Grundstück fest. Dieser flüchtete sodann in Richtung Wald/Norden. Eingesetzte Beamte suchten ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 11:14

    LPI-NDH: Berauscht gegen Carport

    Sondershausen (ots) - Am 28.02.2026 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser über einen Unfall in der Straße "Wittchental" in Sondershausen informiert. Ein Lieferant eines Onlinehändlers beabsichtigte Bestellungen auszuliefern, als er rückwärts gegen ein Carport fuhr. Anschließend versuchte er die Lieferungen wieder einzupacken und sich so der Personalienfeststellung zu entziehen. Durch Anwohner wurde der Unfall jedoch bemerkt und gemeldet, da die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren