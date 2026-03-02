Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Kurve abgekommen und gegen Baum geprallt

Bernterode (b. HIG) (ots)

Auf der Landstraße 2022 kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Den Erkenntnissen zu Folge befuhr der Fahrer eines VW die besagte Landstraße aus Bernterode kommend in Richtung Kalteneber. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer dann nach eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte folglich mit einem Baum. Durch die Wucht der Kollision lösten die Airbags des Autos aus. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste in nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Landstraße für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

