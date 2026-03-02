Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falsches Versicherungsjahr - Versicherungskennzeichenwechsel von Grün auf Schwarz zum 1. März

Rottleben (ots)

Am Sonntagabend wurde ein Mann mit seinem Krankenfahrstuhl durch Beamte der Polizei im Kyffhäuserkreis in der Straße Unterdorf einer Kontrolle unterzogen. Grund hierfür war ein angebrachtes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025. Dieses verlor mit Wirkung des 1. März 2026 seine Gültigkeit, sodass für das Fahrzeug nicht die erforderliche Pflichtversicherung bestand. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass mit der Wirkung des 1. März 2026 in Deutschland das neue Versicherungsjahr für Kleinkrafträder und ähnliche Fahrzeuge beginnt. Das grüne Versicherungskennzeichen aus 2025 verliert seine Wirkung und muss gegen ein neues schwarzes Kennzeichen aus 2026 ausgetauscht werden. Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter werden daher eindringlich gebeten, rechtzeitig für einen gültigen Versicherungsschutz zu sorgen.

