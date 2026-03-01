Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter auf Einbruchstour - am hellerlichten Tage

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026, wählten um 16:04 Uhr Nordhäuser Bürger den Notruf, man habe gerade einen Einbrecher auf frischer Tat festgestellt. Gegen 15:30 Uhr hatte die Überwachungstechnik am Hofberg zum Gartenhaus des 53jährigen Mitteilers ausgelöst. Als man vor Ort fuhr, stellte man den Mann auf dem Grundstück fest. Dieser flüchtete sodann in Richtung Wald/Norden. Eingesetzte Beamte suchten intensiv nach dem Täter, jedoch ohne Feststellung. Einen Teil der Beute verlor der Täter auf einem Feldweg am Ortsrand Krimderode, Seetetriftweg/Rüdigsdorfer Straße. Letztlich betrat er zuvor mehrere Grundstücke, so auch eines, welches grundsätzlich dauerhaft bewohnt ist. Neben verursachten Sachschäden erbeutete der Mann Geld sowie Schmuck im Wert von ca. 1.300 Euro. Die Polizei Nordhausen sucht dringend Zeugen, die den Täter ggf. gesehen haben. Es ist anzunehmen, dass der Mann später mit einem Rad die Flucht fortsetze. Angesprochen fühlen sollten sich hier auch Bürger der Gemeinde Harztor. Gesucht wird ein Mann mittleren Alters, ca. 170-180 cm, schlank, dunkle Kleidung, dabei auffällig ein dunkelblaues Kapuzenoberteil und ein blauer Rucksack. Der Mann trug weiße Arbeitshandschuhe mit roten Rändern und war evtl. mit einem Rad unterwegs.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell