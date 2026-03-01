Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht gegen Carport

Sondershausen (ots)

Am 28.02.2026 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser über einen Unfall in der Straße "Wittchental" in Sondershausen informiert. Ein Lieferant eines Onlinehändlers beabsichtigte Bestellungen auszuliefern, als er rückwärts gegen ein Carport fuhr. Anschließend versuchte er die Lieferungen wieder einzupacken und sich so der Personalienfeststellung zu entziehen. Durch Anwohner wurde der Unfall jedoch bemerkt und gemeldet, da die Hausbewohner selbst nicht anwesend waren. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,93 Promille. Weiterhin verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Der Mann musste die Beamten folglich zur Blutentnahme begleiten. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Verdacht der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Sachschaden am Carport beschränkte sich auf die Dachrinne und war somit mit geschätzten 50,- EUR überschaubar.

