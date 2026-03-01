Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht im Pkw
Sondershausen (ots)
Am 27.02.2026 meldete sich eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei und teilte einen auffällig fahrenden Pkw mit. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug schließlich im Jechaer Weg in Sondershausen anhalten und den 61-jährigen Fahrzeugführer einer Kontrolle unterziehen. Dieser wirkte augenscheinlich stark berauscht, was durch den Atemalkoholtest bestätigt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,47 Promille. In der Folge musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
