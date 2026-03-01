PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf einem Elektroroller

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 27.02.2026 um 19:20 Uhr wurde in Sollstedt in der Halle-Kasseler-Straße ein Fahrer eines e-Rollers kontrolliert. Der Mann roch nach Alkohol, weshalb ein Atemalkoholtest mit ihm durchgeführt wurde. Der Test wies ein Ergebnis von 1,18 Promille aus. Ein druchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv auf THC. Der Beschuldigte wurde einer Blutentnahme unterzogen und im Anschluss entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

