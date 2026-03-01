Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht auf einem Elektroroller
Nordhausen (ots)
Am Freitag, den 27.02.2026 um 19:20 Uhr wurde in Sollstedt in der Halle-Kasseler-Straße ein Fahrer eines e-Rollers kontrolliert. Der Mann roch nach Alkohol, weshalb ein Atemalkoholtest mit ihm durchgeführt wurde. Der Test wies ein Ergebnis von 1,18 Promille aus. Ein druchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv auf THC. Der Beschuldigte wurde einer Blutentnahme unterzogen und im Anschluss entlassen.
