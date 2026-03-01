Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Wohnungseinbrüche im Unstrut-Hainich-Kreis - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen/Thüringen (ots)

Mühlhausen / OT Windebeg - Am Freitagabend, dem 28. Februar 2026, kam es im Unstrut-Hainich-Kreis zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In beiden Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Wohnhäusern und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

In der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 20.45 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Weg zum Eigenheim in Mühlhausen ein. Die Täter gelangten über ein Kellerfenster ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen 17.50 Uhr und 23.00 Uhr in der Dorfstraße im Ortsteil Windeberg. Hier verschafften sich die Täter über die Hintertür einer Garage Zutritt zum Wohnhaus. Auch in diesem Fall wurden mehrere Räume durchsucht. Die Unbekannten entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren 100 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Tatzeiträumen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601- 4510 zu melden.

