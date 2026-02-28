PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fast 40 Pkw in Nordhausen beschädigt.

Nordhausen (ots)

Mit seinem Pkw und Anhänger voll Baumschnitt war am Freitagabend ein 42 Jahre alter Nordhäuser in der Oberstadt unterwegs. Was der Mann offensichtlich nicht bemerkte war, dass das transportierte Astwerk sich sowohl in Höhe als auch in Breite vom Anhänger verabschiedete. Misslungene Ladungssicherung kann ihm ruhigen Gewissens unterstellt werden. Abgesehen davon ist ein Anhänger zum Transport von Kraftfahrzeugen nicht unbedingt die beste Wahl zum Transport von wildem Gestrüpp. So kam, was kommen musste. Etliche am Fahrtweg des Mannes geparkte Fahrzeuge wurden von herunterhängenden Hölzern beschädigt. Ein Teil der Ladung fiel vom Hänger und blieb auf der Straße liegen. Hinter dem Mann fahrende Verkehrsteilnehmer versuchten noch, ihn durch Hupen mit Licht und Horn auf die Gefahr aufmerksam zu machen, doch vergeblich. Zu Hause angekommen, wurde der Mann durch Zeugen aufgefordert, die Polizei zu informieren, was er aber nicht tat. So ermittelt die Nordhäuser Polizei wegen des Verdachtes des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Bis in die Freitagnacht ermittelte die Polizei 38 beschädigte Fahrzeuge. Gegenwärtig wird von einem geschätzten Sachschaden von mehr als 10.000 Euro ausgegangen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, oder denen selbst ein Schaden entstanden ist, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden. An Fahrzeugen, die die Polizei dem Sachverhalt zuordnen konnte, wurden Benachrichtigungen hinterlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

