Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zeugenaufruf: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten - Erstehelfer gesucht
Thamsbrück (ots)
Am vergangenen Samstag berichtete die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zu einem Verkehrsunfall auf der 2102, zwischen Thamsbrück und Großengottern.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6221192
Im Rahmen der Sachbearbeitung wurde bekannt, dass hinter dem Skoda ein PKW fuhr, der mit mindestens 2 männlichen Personen besetzt war. Die beiden Insassen hielten an der Unfallstelle an und leiteten erste Hilfe. Vor Eintreffen der Polizei verließen sie diese jedoch den Unfallort wieder. Die beiden Männer werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.
Aktenzeichen: 0044998
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell