Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten - Erstehelfer gesucht

Thamsbrück (ots)

Am vergangenen Samstag berichtete die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zu einem Verkehrsunfall auf der 2102, zwischen Thamsbrück und Großengottern.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6221192

Im Rahmen der Sachbearbeitung wurde bekannt, dass hinter dem Skoda ein PKW fuhr, der mit mindestens 2 männlichen Personen besetzt war. Die beiden Insassen hielten an der Unfallstelle an und leiteten erste Hilfe. Vor Eintreffen der Polizei verließen sie diese jedoch den Unfallort wieder. Die beiden Männer werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0044998

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell