Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Unfall ohne Verletzte

Niederspier (ots)

In der Otterstedter Straße kam es am Freitag gegen 11.50 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw´s. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Fahrzeug in den Gegenverkehr, was zum Unfall führte. Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, sodass ein Unfallschaden von etwa 30000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

