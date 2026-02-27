LPI-NDH: Schwerer Unfall ohne Verletzte

Ilfeld (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hohnsteiner Straße kam es am Montagabend zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Hier schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Autos auf unbekannte Art und Weise ein. Warum sich der Unbekannte an dem Fahrzeug zu schaffen machte, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Nordhäuser Polizei bittet um Mithilfe. Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei ...

mehr