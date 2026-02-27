Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Schwerer Unfall ohne Verletzte
Niederspier (ots)
In der Otterstedter Straße kam es am Freitag gegen 11.50 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw´s. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Fahrzeug in den Gegenverkehr, was zum Unfall führte. Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, sodass ein Unfallschaden von etwa 30000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
