Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher durchstöbern Büroräume

Nordhausen (ots)

In der Rothenburgstraße drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in ein Bürokomplex eines Betriebes ein. Hierzu wurden mehrere Fenster beschädigt um in das Gebäudeinnere zu gelangen und anschließend mehrere Räume nach Beutegut durchsucht. Hierbei bleiben die Täter vermutlich erfolglos und entwendeten ersten Erkenntnissen nach keinem Beutegut.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz, suchten und sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Im Zuge dessen werden Zeugen gesucht, die die Tat oder die Täter zwischen Donnerstag 13 Uhr und Freitag 07.15 Uhr beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0050385

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell