Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Angebranntes Essen ruft Einsatzkräfte auf den Plan
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Freitag kam es gegen 10.20 Uhr am Kasseler Tor zu einem Einsatz für Feuerwehr du Polizei. Aus einer Wohnung eines Hauses drang dichter Rauch, weshalb der Verdacht eines Wohnhausbrandes bestand. Vor Ort eingetroffen bestätigte sich dies jedoch nicht. Es handelte sich um eine Rauchentwicklung durch zubereitetes Essen auf einem Herd, das vermutlich nicht ausreichend beaufsichtigt wurde. Weder an der Wohnung noch an der Gebäudesubstanz entstanden Sachschäden. Personen wurden durch den Rauch nicht verletzt.
