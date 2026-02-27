Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuberische Erpressung in Artern - Polizei sucht Zeugen

Artern (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in der Puschkinstraße zu einer räuberischen Erpressung. Den ersten Erkenntnissen zu Folge befanden sich ein Jugendlicher sowie ein 23-jähriger Mann in dem Linienbus 530 von Bad Frankenhausen nach Artern. Am oben genannten Halteziel angekommen, stiegen die beiden Personen aus, als plötzlich zwei unbekannte Täter an die Geschädigten herantraten. Einer der Täter forderte unter Androhung von Gewalt und vorhalten eines gefährlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen.

Die Geschädigten gaben daraufhin Geld, eine Musikbox inklusive Zubehör sowie einen Rucksack heraus. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Stadtzentrum. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte man den Tätern nicht habhaft werden. Ersten Erkenntnissen nach sind die Täter sowie weitere Personen, darunter zwei junge Frauen, zuvor ebenfalls mit dem Linienbus gefahren sind.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach den beiden jugendlichen Mädchen, welche Angaben zu den Tätern und der Tat machen können. Sie werden wie folgt beschrieben:

- blond, Brille, dunkle Kleidung

- schwarze Harre, dunkler Phänotyp, helle Bekleidung.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu der Tathandlung, den Tätern oder den beiden Mädchen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0050032

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell