PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuberische Erpressung in Artern - Polizei sucht Zeugen

Artern (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in der Puschkinstraße zu einer räuberischen Erpressung. Den ersten Erkenntnissen zu Folge befanden sich ein Jugendlicher sowie ein 23-jähriger Mann in dem Linienbus 530 von Bad Frankenhausen nach Artern. Am oben genannten Halteziel angekommen, stiegen die beiden Personen aus, als plötzlich zwei unbekannte Täter an die Geschädigten herantraten. Einer der Täter forderte unter Androhung von Gewalt und vorhalten eines gefährlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen.

Die Geschädigten gaben daraufhin Geld, eine Musikbox inklusive Zubehör sowie einen Rucksack heraus. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Stadtzentrum. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte man den Tätern nicht habhaft werden. Ersten Erkenntnissen nach sind die Täter sowie weitere Personen, darunter zwei junge Frauen, zuvor ebenfalls mit dem Linienbus gefahren sind.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach den beiden jugendlichen Mädchen, welche Angaben zu den Tätern und der Tat machen können. Sie werden wie folgt beschrieben:

   - blond, Brille, dunkle Kleidung
   - schwarze Harre, dunkler Phänotyp, helle Bekleidung.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu der Tathandlung, den Tätern oder den beiden Mädchen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0050032

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:18

    LPI-NDH: Geschwindigkeitskontrollen

    Dingelstädt (ots) - Polizeibeamte führten am Donnerstag Geschwindigkeitsmessungen in der Mühlhäuser Straße durch. Bei erlaubten 50 km/h durchfuhren knapp 600 Fahrzeuge den Messbereich. Bei 44 Fahrzeugführern wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Spitzenreiter war an diesem Tag ein Fahrer, der mit über 80 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet in den nächsten Wochen ein Bußgeld. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:15

    LPI-NDH: Unfallflucht

    Breitenbach (ots) - Am Donnerstag kam es im Kahrenweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem die Front eines Autos beschädigt wurde. Das Fahrzeug wurde hier zwischen 5.30 Uhr und 16.30 Uhr geparkt. Als der Eigentümer sein Auto wieder benutzten wollte, stellte er den Schaden an seiner Fahrzeugfront fest. Hinweise zu einem Unfallverursacher sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei geht aufgrund des Spurenlage davon aus, dass der Schaden womöglich durch einen Lkw oder dessen ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:12

    LPI-NDH: Bekleidung aus Keller entwendet

    Nordhausen (ots) - Derzeit unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Donnerstag, 15.30 Uhr, in einen Keller in der Straße Grimmel ein. Zunächst verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und begaben sich dann in der weiteren Folge in den Kellerbereich. Hier öffneten die Unbekannten erneut gewaltsam die Tür eines Kellerabteils. Im Inneren angelangt, nahmen die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren