LPI-NDH: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus - Tatverdächtiger ermittelt, Diebesgut sichergestellt

Mühlhausen/Thüringen (ots)

Südeichsfeld OT Wendehausen - In ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Treffurter Straße drang ein 38-jähriger Mann am Freitagvormittag ein und entwendete diverse Gegenstände im Gesamtwert von rund 6.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Tatverdächtige unter Verwendung eines unberechtigt erlangten Schlüssels Zutritt zu dem Gebäude. Aus dem Objekt wurden unter anderem zwei Gabelstapler, ein Fernsehgerät sowie mehrere Kupfergegenstände und Fahrzeugunterlagen entwendet.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte der Tatverdächtige zeitnah bekannt gemacht werden. Durch richterlich angeordnete Durchsuchungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift sowie in einer weiteren von ihm genutzten Halle wurde das gesamte Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Die entwendeten Gegenstände konnten anschließend an den Geschädigten zurückgegeben werden.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls gemäß § 243 StGB verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

