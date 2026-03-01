Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl vor Supermarkt - Tatverdächtiger gestellt

Bad Langensalza (ots)

Großengottern - Am Freitag, dem 27. Februar 2026, wurde gegen 15.15 Uhr vor einem Supermarkt in der Straße Am Schießufer ein Fahrrad entwendet.

Ein Kunde stellte sein silbernes Damenrad im Wert von etwa 150 Euro unverschlossen vor dem Markt ab. Nach dem Einkauf bemerkte er das Fehlen seines Fahrrades. Eine gemeinsame Sichtung der Videoaufzeichnungen mit dem Marktleiter ergab, dass ein junger Mann mit einem Fahrrad vorfuhr, dieses abstellte und anschließend mit dem ungesicherten Damenrad des Geschädigten davonfuhr.

Die Aufnahmen wurden gesichert und der Polizei übergeben. Am darauffolgenden Tag fiel Polizeibeamten im Stadtgebiet von Bad Langensalza ein junger Mann mit einem Fahrrad auf, der der Personenbeschreibung sowie der auf den Videoaufzeichnungen erkennbaren Kleidung entsprach. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht: Es handelte sich um den Tatverdächtigen, zudem führte er das entwendete Fahrrad mit sich.

Gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einfachen Diebstahls eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt und wird dem Eigentümer wieder übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell