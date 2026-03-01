Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Kennzeichentafel

Sondershausen (ots)

Am 28.02.2026 wurde der Polizei in Sondershausen der Diebstahl einer Kennzeichentafel von einem Pkw mitgeteilt. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Straße "Vor dem Jechator" abgestellt. Durch bislang unbekannte Personen wurde im Zeitraum vom 22.02.2026 bis 28.02.2026 die hintere Kennzeichenhalterung nebst Kennzeichen abgerissen und entwendet. Es besteht der Verdacht, dass die Handlung mit einer weiteren Entwendung vom 25.02.2026 zum 26.02.2026 steht. Durch die Beamten wurden Spuren gesichert. Sofern Anwohner Feststellungen zu den Tathandlungen machen konnten, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

Aktenzeichen: 0051431/2026

