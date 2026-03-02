PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Kindergarten vereitelt

Nordhausen (ots)

Am Sonntagabend drangen drei maskierte Täter auf das Gelände einer Kindertagesstätte in der Schumannstraße ein. Zunächst überstiegen die Einbrecher die Umzäunung und machten sich im weiteren Verlauf an einem Schuppen zu schaffen. Hierbei wurden sie durch einen mutigen Zeugen angesprochen, sodass die Unbekannten von ihrer Tat abließen und in Richtung Staufenbergstraße flüchteten. Durch unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Täter verfolgt, letztlich jedoch nicht gestellt werden. Glücklicherweise wurden durch die Tat keine Wertgegenstände entwendet oder Sachschäden verursacht.

Die Polizei bittet nun mit Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0052102

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

