Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert und aggressiv

Bad Frankenhausen (ots)

Am Sonntagabend führten Beamte der Polizei des Kyffhäuserkreises eine Verkehrskontrolle mit einem 43-jährigen Mann in der Hauptstraße durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von über 2,2 Promille auf. Zudem konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorweisen, da gegen ihn ein behördliches Fahrverbot bestand. Die Beamten beabsichtigten daraufhin den Fahrzeugschlüssel sicherstellen, um weiteren Gefahren und dem Begehen von Straftaten vorzubeugen. Der Fahrer wollte den Schlüssel jedoch nicht herausgeben und widersetzte sich der polizeilichen Maßnahme. Der Mann wurde dabei verbal- und körperliche aggressiv und musste fixiert werden.

In der weiteren Folge wurde der Fahrzeugführer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, um dort eine Blutprobenentnahme durchzuführen. Auf dem Weg dorthin fanden die Polizisten noch eine Verpackung mit Betäubungsmittel auf.

Der 43-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

