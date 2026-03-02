PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Radfahrer nach Unfall gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 28. Februar kam es gegen 15:15 Uhr auf der Kreisstraße 102 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mopedfahrer geschädigt wurde. Den Erkenntnissen zu Folge befuhren der Fahrer eines E-Bikes sowie das genannte Moped in besagter Reihenfolge die Kreisstraße aus Richtung Heilbad Heiligenstadt kommend in Richtung Rengelrode. Der Mopedfahrer leitete in der weiteren Folge ein Überholmanöver ein. Während des Überholvorgangs kam der Fahrradfahrader aus ungeklärten Gründen auf die linke Fahrbahnseite, sodass der Fahrer des Mopeds auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrradfahrer bemerkte den Sturz, leistete Erste Hilfe und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall bemerkt haben sowie Hinweise zu dem Radfahrer geben können. Dieser wird wie folgt beschrieben: 

   - scheinbares Alter 45 - 55 Jahre
   - 170 cm - 175 cm groß
   - untersetzter Statur
   - europäischer Phänotyp
   - sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent
   - bekleidet mit einer Mütze und einer Brille

Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100 entgegen. Aktenzeichen: 0051493

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

